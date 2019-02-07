Büyükşehir karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi gece yarısı etkili olmaya başlayan kar yağışına karşın mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Malatya genelinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 483 mahalle yolunun 185'ini ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için 24 saat aralıksız çalışıyor. Fırtına, savruntu ve tipi nedeniyle kapanan yollar gün içerisinde tekrar tekrar açılıyor.

Kent merkezinde hastane yolları başta olmak üzere, altgeçitler, Turgut Özal Viyadüğü, Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Cemal Gürsel, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerindeki çalışmalarını sık sık yapan Büyükşehir Belediyesi ulaşımın rahat yapılmasını sağladı.

Başkan Polat: "Bazı noktalarda iş makinesi yüksekliğinde kar var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı AYKOME koordinasyon merkezini ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Malatya'nın cadde ve sokaklarını canlı yayında izleyen Başkan Polat, mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin mesai gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Polat, "Kar yağışı, bu yıl bizleri mutlu etti. Belediyeler ne kadar bu işte zorlansa da biz razıyız. Daha çok yağsın bizde daha çok çalışalım. Bizim şuan olağanüstü halimiz devam ediyor. Ekiplerimiz Malatya'nın her noktasında çalışıyor. İlçe belediyelerimizle ele ele vererek mücadeleyi sürdürüyoruz. Malatya merkezde olumsuz bir durum yok. Kritik noktalarda çalışmaları sık sık tekrarlıyoruz. Bazı ilçelerimizde ve kırsal bölgelerimizde kapalı olan mahalle yolları var. Onları açmak için aralıksız çalışıyoruz. Bazı noktalarda iş makinesi yüksekliğinde kar var. Bürücek Yaylası, Doğanyol, Pütürge, Arapgir, Hekimhan ve bazı noktalarda kar çok. Bizler tüm şartlara rağmen mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA