Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte teyakkuza geçti. Tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye, Samsun genelinde 308 kişilik ekip ve 178 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır.

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte Samsun'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, yoğun kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması ve sürücülerin güvenli seyahat yapabilmeleri için özel önlemler aldı. Samsun'da karla mücadele çalışmalarını etkili ve planlı sürdürmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal ilçelerdeki saha ekip sayısını yükseltti.

İş makineleri hazır bekliyor

Samsun'un 17 ilçesinde toplam 308 kişilik ekip oluşturan belediye, bu seneki karla mücadele çalışmaları kapsamında 43 greyder, 10 dozer, 20 lastikli loder, 25 traktör beko ve 16 mini case ile birlikte toplam 178 iş makinesiyle hizmet verecek. Ayrıca iş makinelerinin bakım ve onarımları yapılarak, 188 operatör ile 120 kişilik saha ekiplerinin ilçelere dağıtılarak teyakkuzda bekletileceği öğrenildi. 17 ilçede 4 bin 542 kilometrelik yol ağında buzlanmayı önlemek için kendi tesisinde kalsiyum tuzundan solüsyon hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, gerekli görüldüğünde bu solüsyonu havalimanları, köprüler, tüneller, viyadükler, bulvarlar ve caddelerde kullanacak.

Kar lastiği takılmalı

Karla mücadele çalışmalarını aksatacak faktörlere ilişkin uyarılarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, sürücülerin araçlarına kar lastiği takmadan trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti. Yetkililer, "Özelikle yoğun kar yağışı olan bölgelerde ve buzlu kesimlerde sürücülerimiz zincirsiz araçlarla trafiğe çıkmamalıdır. Asılsız ihbarlar yapılmamalıdır. Bazen vatandaşlarımız kendi yollarını açtırabilmek için asılsız ihbarlar bildirmektedir. Bu da bizim daha öncelikli yerlere ulaşmamızı geciktirmektedir. Ayrıca mümkün olduğunca toplu ulaşım araçları kullanılmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA