Büyükşehir KAYMEK’ten ‘Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Robotik Kodlama Atölyesi kayıtlarını başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükşehir KAYMEK’ten ‘Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Robotik Kodlama Atölyesi kayıtlarını başlattı. KAYMEK uzmanlarınca "Projen ile Gel" sloganı ile düzenlenecek atölyede mülakatlar sonucunda projesi kabul edilen gençlere teknik eğitim desteği sunuluyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda imza attığı projeler ve hizmetlerle on binlerce Kayseriliye dokunan KAYMEK, özellikle öğrencilere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede "Yaz Okulları" ile öğrencilere verimli bir yaz tatili imkânı sunan KAYMEK, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte robotik kodlama alanına ilgi duyan gençlere yönelik "Robotik Kodlama Atölyesi" düzenliyor.

'Projen ile Gel" sloganı ile düzenlenecek Robotik Kodlama Atölyesi için kayıt almaya başlayan KAYMEK, başvuruda bulunan ve mülakatlar sonucunda projesi kabul edilen gençlere teknik eğitim desteği vererek ve gençlerin bu alandaki kararlı yürüyüşlerine destek olmayı hedefliyor.

TEKNOFEST gençliğine desteğini sürdürme noktasında özverili çalışmalara imza atan KAYMEK, gençlerle birlikte üretip, gençlerle birlikte geliştirmeye devam ediyor.

14-17 yaş arası projesi olan gençlerin başvuruda bulunabileceği Robotik Kodlama Atölyesi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi'nde gençlere teknik eğitim desteği sunulacak.

KAYMEK'in ücretsiz Robotik Kodlama Atölyesi'ne kayıt yaptırmak isteyen 14-17 yaş arası gençler www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek ve 0352 320 54 45 numaralı telefon üzerinden atölye hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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