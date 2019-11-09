Büyükşehir Konservatuvarı’nda ebru öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ebru eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde öğrenciler, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ebru'nun yapımını öğreniyor. Öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri gerek Kocaeli'de gerekse il dışında çeşitli sergilerde sergileniyor. Seka Kültür alanında hizmet veren Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi, geleneksel sanatlarımızın öğretilerek nesilden nesile yaşaması için hizmet veriyor.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde 2004 yılından bu yana ebru eğitmenliği yapan Gülseher Kahraman, bu yıl 15 ebru öğrencisi bulunduğunu belirterek 3 yıl süren bir eğitim sonrası öğrenciler mezuniyet belgesi alarak mezun olduklarını ifade etti. Bu yıl yapılan yetenek sınavı ile 7 öğrencinin eğitime başladığını belirten Kahraman, insanların gizli yönlerini keşfetmesine, yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve hayatlarında köklü değişiklikler yapmasına ebru sanatının vesile olduğunu belirtti.

2004 yılından bu güne eğitim verilen Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde eğitim alarak mezun olan öğrencilerin birçok kurumda ebru eğitmeni olarak görev yaptığından söz eden Gülseher Kahraman, bazı mezunların da yurt dışında eğitmen olarak ebru sanatını insanlara öğrettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA