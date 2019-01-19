Büyükşehir Konservatuvarında yarıyıl heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 24 branşta eğitim alan öğrenciler, girdikleri sınavla yarıyıl heyecanı yaşadılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. 4 Şubat tarihi itibariyle 2. yarıyıl eğitim döneminin başlayacağı Büyükşehir Konservatuvarında bugünlerde öğrenciler ilk dönemi bitirme heyecanı yaşıyor. 7 bölüm 24 branşta eğitim verilen konservatuvarda, öğrenciler batı müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, bale, hat, tezhip, minyatür, kat'ı ve ebru, çini, seramik ve resim branşlarında sınava girdiler.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, özel yetenekle belirlenen öğrencilere temel sanat eğitimi veriyor. Genç yeteneklerin eğitim gördüğü konservatuvarda eğitim alan öğrenciler, sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde sanatsal yeteneklerini geliştirerek iyi bir eğitim alıyorlar.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencilerinin hat levha ve ebru eserleri, Yemen'e yardım için düzenlenen Beylerbeyi Olgunlaşma Müzayedesi'nde satışa sunuldu. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen müzayede de satılan eserlerin tüm geliri, Yemen'e gönderildi. Kendi yaptıkları ve bağışladıkları eserlerle Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencileri, Yemen için düzenlenen yardım kampanyasına katkı sundu.

Kaynak: İHA