Büyükşehir Masa Tenisi sporcularından büyük başarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları 09 Eylül 2023 tarihinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nda farklı kategorilerde 7 madalya kazandı. 63 Erkek, 34 kadın sporcunun katıldığı turnuvaya Büyükşehir Belediyesi 2 Erkek 6 kadın sporcu ile katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları Zafer Kupası Turnuvası'nda 5-9 Yaş Kızlar kategorisi'nde Aybige Feride Üstündağ ile birinci, 5-9 Yaş Erkekler kategorisinde Tuna Görmek ile ikinci, 10-14 Yaş Kızlar kategorisinde Defne Çiftçi ile birinci, Ecrin Şenyüz ile üçüncü, 10-14 Yaş Erkekler kategorisinde Mehmet Erdem Demirtaş ile birinci, 15-20 Yaş Kızlar kategorisinde Defne Su Öztürk ile birinci, Melek Dursun ile ikinci, Ecem Bodur ile üçüncü oldu. Turnuvaya Antrenörleri Hıdır Ay ve Hale Balım Üstündağ ile katılan Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılı sonuçlar elde ederek 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile sporun her dalına destek olduklarını, Muğla'yı ve Milli takımı başarıyla temsil edecek zeki, çevik, ahlaklı sporcuların yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Okçuluk, masa tenisi, güreş, voleybol ve daha birçok branşta Büyükşehir sporcularının başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyen Başkan Gürün Zafer Kupası'ndan madalyalar ile dönen sporcularını ve antrenörleri Hıdır Ay ve Hale Balım Üstündağ'ı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)