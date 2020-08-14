Büyükşehir meclisinde tartışma! AK Parti Grubu salonu terk etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunun son bölümünde AK Parti grubu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında tartışma yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşma sürelerine uyulmadığını ifade ederek “Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar demokratik meclis yönetilmiyor. Bunu iddia ediyorum. Ben konuşacağım müsaade ederseniz. Böyle bir şey var mı? Bu nedir? Bu akıl alacak bir şey değil. Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz? Şimdi çıkaracağım” dedi.

AK PARTİ GRUBU SALONU TERK ETTİ

Soyer'in sözleri üzerine AK Parti Grubu salonu terk etti. Soyer de, “Ben kimseyi çıkarmadım. Burada düpedüz hadsizliktir. Buna kimsenin hakkı yok. Bazılarına demokrasi bol geliyor. İnanır gibi değil. Bu kadar saygıyla sabırla anlayışla, hoşgörüyle, güler yüzle yönetmeye çalışıyoruz. Bu anlaşılır gibi değil. Biz zarafetimizi koruyacağız ama bu bir zafiyet değil. Biz 15 dakikada normalde bitirebiliriz. Saygıyla dinliyoruz. Saldırıyorlar, batırdın diyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. 5 dakika kuralı var. Ben kabul etmiyorum Böyle bir şey yok. Bu büyük saygısızlık, haddini bilmemek ve büyük haksızlık Hakikaten anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullancı.