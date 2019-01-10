Büyükşehir Muğla basınını bir araya getirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Muğla genelinde çalışan gazetecileri bir araya getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği basın buluşmasında konuşan Fethiye Gazeteciler Derneği başkanı Mesut Bölük, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e tüm gazetecilerin ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanması ile ilgili talebini ileterek 10 Ocak ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, 212 sayılı yasayı ele aldı. Kaytan, "Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler" dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise 10 Ocak'ın kutlanacak bir gün olmadığını belirterek, basının sorunları ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Bir mesleğin düzeltilmesi sistemi düzeltmez"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sizler 10 Ocak tarihine sorunlarla girdiğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'de nereye el atsanız sorun var. Ülkemizde bir tek konunun çözümü diye bir şey yok. İyi olacaksak hep birlikte iyi olacağız. Sadece bir mesleğin düzeltilmesi sistemi düzeltmez. Bizler Türkiye'ye adaleti getirmek durumundayız. Biz sorunlarımızı şeffaf bir şekilde ortaya koyamazsak, sorunları tek tek söylememizin pek bir yararı olmaz. Sizlerin yaşadığı sorun, işçinin yaşadığı sorunun sebebiyle aslında aynı. İçinde bulunduğumuz durumdan her meslek grubu ayrı ayrı etkileniyor" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun konuşmalarının ardından basın buluşması soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: İHA