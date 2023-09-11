Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Cumhuriyet'in 100.yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen açık hava Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın bir gümüş madalya ile döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Cumhuriyet'in 100.yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen açık hava Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın bir gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılında düzenlenen etkinliklerden biri olan 100.Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi okçuları 4 altın 1 gümüş madalya kazandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde ettiği başarılı sonuçlarla genel klasmanda birinci oldu.

Antalya'da düzenlenen ve 98 spor kulübü ile 518 sporcunun farklı kategorilerde katılım sağladığı 2023 100.Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları tarih yazdı. Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya ve Altın Kupa kazandı. Hazal Burun ve Emircan Haney" den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya ve Altın Kupa kazandı. Emircan Haney Makaralı Yay Erkekler Kategorisi Türkiye İkincisi olarak Gümüş Madalya, Hazal Burun Makaralı Yay Kadın Kategorisi Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya yine Hazal Burun Makaralı Yay U21 Kadın Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya kazandı. Turnuvayı 4 altın bir gümüş madalya ile tamamlayan Büyükşehir spor kulübü elde ettiği başarılı sonuçlarla genel klasmanda da birinci oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılında fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerle Atatürk'ün aydınlattığı yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hedeflerini 12'den vuran Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen'i tebrik etti.

Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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