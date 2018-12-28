Büyükşehir personeli Anadolu Ateşi ile ısındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yıl sonu etkinliği kapsamına Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nu bir kez daha belediye personeli ile buluşturdu. Dünyaca ünlü topluluk gösterisi ile büyüledi.

Antalya EXPO Kongre Merkezi'nde ilki dün gerçekleşen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisine personelin ilgisi yoğun oldu. Dünyaca ünlü topluluğun medeniyetleri buluşturan muhteşem dans gösterisi nefes kesti. Bir yılın yorgunluğunu atan Büyükşehir Belediyesi personeli Anadolu Ateşi ile ısındı. Gösteriyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebu Türel ile birlikte izledi.

"Bu hizmetler sizlerin sayesinde"

Başkan Menderes Türel, "Yol arkadaşlarım. Hep birlikte Antalya için çalışıyoruz. Antalya tarihi boyunca görülmemiş bu büyük eserlerin altında sizlerin imzası var. Bu hizmetlerimiz sizlerin gayretleri sayesinde oluyor. Allah beraberliğimizi daim kılsın. İleride emekli olup köşeye çekilip, Antalya'da yapılanlara baktığınızda, bu hizmetlerde benim de emeğim var diye övüneceksiniz" dedi.

Personele müjde

Belediye personeline tek kuruş borçları olmadığı gibi geçmişten kalan 7 milyon liralık borcu da sıfırladıklarını belirten Türel, personele tüm ödemelerini günü gününe yaptıklarını söyledi. Türel, Büyükşehir Belediyesi personeline bir de müjde verdi. Başkan Türel, sosyal belediyecilik anlayışıyla, Zıp Zıp Park'tan, Tünektepe'ye, Tophane Çay Bahçesi'nden Düden Balık Çarşısı'na, Atatürk Parkı'ndaki kafeteryadan, plajlara, belediyeye ait tüm sosyal tesis ve otoparklardan personelin yüzde 20 indirimli hizmet alacağını kaydetti.

Dans gösterisi sonunda Başkan Menderes Türel, eşi Ebru Türel ile birlikte Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a çiçekle teşekkür etti.

Kaynak: İHA