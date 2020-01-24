Büyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik "Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları" konulu eğitim programı düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç Makine İkmal Şantiyesinde düzenlenen eğitim programında; akaryakıtın özellikleri, yangın tüpü kullanımı ile yangına müdahale, acil durum anında yapılması gerekenler, akaryakıtın sağlık açısından tehlikeleri, güvenli dolum kuralları hakkında bilgiler verildi.
Kaynak: İHA
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