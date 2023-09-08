Büyükşehir TUBİS’e ilk ödül Güney Kore’den

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "bisiklet dostu" projeleri arasında yer alan Turuncu Bisiklet (TUBİS) projesi, Güney Kore Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı (MOLİT) tarafından ödüle layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükşehir TUBİS’e ilk ödül Güney Kore’den

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "bisiklet dostu" projeleri arasında yer alan Turuncu Bisiklet (TUBİS) projesi, Güney Kore Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı (MOLİT) tarafından ödüle layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle bisiklet alanında ilklere imza atmaya devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen dünya şampiyonaları, yol bisikleti yarışları, kiralama hizmeti, kilometrelerce uzayan bisiklet yollarıyla dünya Sakarya'yı artık "bisiklet şehri" olarak tanıyor. Bu iddianın bir nişanesi de geçtiğimiz gün Güney Kore'de verildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla yazılan ve hayata geçirilen Turuncu Bisiklet (TUBİS) ve Tripy projeleri, kısa sürede Sakarya'da vatandaşlardan yoğun talep görmüş ve Güney Kore'nin K-City Network programında ödül için aday gösterilmişti. Kısa sürede bine yakın bisikletin hizmete alındı 3-6 ay ve 1 yıllık periyotlarla Sakarya'nın dört bir yanına kiralanan bisikletler, projeye beklenenden çok daha kısa sürede başarıya taşıdı. Yüce'nin görüştüğü Güney Kore heyetinden, projenin ödüle layık görüldüğü haberi verildi. Yüce, bisiklet projelerini ürettiği bürokratlarıyla birlikte Güney Kore'ye uçtu. Kore Arazi, Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı'nın (MOLİT) K-City EXPO Solition Demonstration Programı'nda ağırlanan Yüce, Güney Kore yetkililerinden TUBİS projesi için ödülü bizzat takdim aldı.

"Sakarya'yı uluslararası bir arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz"

Yüce, bu ödülün Sakarya için gurur olduğunu ve geleceğe dönük atılacak adımlar için de güçlü bir motivasyon sağladığını belirterek, "MOLİT daveti üzerine iki projemizle birlikte World Smart City Expo'dayız. World Smart City Expo'da Smart Mobility kategorisinde Turuncu Bisiklet projemizle kazandığımız ödül, sadece bir başlangıç. Ödül seremonisinden sonra yeni iş birlikleri için bir araya geldik. Sakarya'yı daha sürdürülebilir ve akıllı bir şehir haline getirme taahhüdümüzü paylaştık. Sakarya'mız için hep birlikte büyük işler başaracağız. Burada, akıllı şehirlerin geleceği için önemli çözümler üretiyor ve iş birliklerimizi genişletiyoruz. Sakarya'yı uluslararası bir arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Büyükşehir TUBİS’e ilk ödül Güney Kore’den

Büyükşehir TUBİS’e ilk ödül Güney Kore’den

Büyükşehir TUBİS’e ilk ödül Güney Kore’den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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