Büyükşehir, yeni bir bilim merkezi kuracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bilim tutkunu gençlerle NASA/JPL-Caltech'da görevli Dr. Umut Yıldız'ı buluşturdu. Yüzlerce meraklı genç, Beyin Yıldız'la uzayın derinliklerini keşfetti. Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni bir bilim merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi'yle sosyal girişim olan Bilim Virüsü'nün işbirliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Şükran Günü tatili dolayısıyla Türkiye'ye gelen Dr. Umut Yıldız, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde 1000'e yakın bilim severle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı söyleşide, "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumuyla Dr. Yıldız, izleyenlerle uzayın sırlarına doğru derin bir yolculuğa çıkardı.

Yıldız, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşifler gibi konulara değinirken yıldızların ve gezegenlerin olumunu, teleskopların işleyişi gibi bilgileri de gençlerle paylaştı. Keşiflerin her şeyden önce kafalarda oluşan bir soruyla başladığını aktaran Yıldız, gençleri, soru sormaya ve çalışmaya öğütledi.

Şahin: Bilgi güçtür iktidar yapar

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilim ve bilginin gençler için önemini belirterek, "'Bilgi güçtür iktidar yapar'. Kim dönemin bilgisini elinde tutarsa gücü elde eder. Bu tarihimizde Selçukluda, Osmanlı'da böyleydi. Bugün ise silikon vadilerini kuranlar NASA'yı yönetenler Dünya'da söz sahibi. Bu nedenle kendi geleceğimizi hazırlamamız gerekiyor. Bilgi dolu nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu şehir de genç nüfusun en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi. Elimizde çok büyük fırsatlar, çok büyük imkanlar var. Biz de bu yüzden İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir taraftan kitap okuma seferberlikleri yapıp kitaba ulaşılabilirliği sağlarken bir taraftan da bedensel gelişimi sağlamak adına gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Her çocuğun spor yapabilmesi için imkanlar hazırlıyoruz. Ayrıca size daha güzel ve özel bir bilim merkezi hazırlıyoruz. Üniversite'nin merkezinde 20 dönüm üzerinde Türkiye'deki en güzel bilim merkezini kuracağız. Proje şu anda tamamlanma noktasına geldi. Hem içerik, hem dış tasarım olarak herkesin çok rahat bir şekilde bilimsel çalışmaları yapabileceği ortamlar hazırlayacağız. Muradımız Cumhuriyet'in 100'ncü yılında Dünya'nın en iyi 10 ekonomisinden biri olmak. "Sen istersen o bir hayal değildir" diyor şair. Biz hep birlikte bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Dr. Umut Yıldız ise, Gaziantepli gençlerin bilime karşı merakı beni hem heyecanlandırdığını söyleyerek, "Anadolu'da ve Türk gençlerinde müthiş bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmak için hem ilgili kurumlara hem de benim gibi yurt dışında çalışan bilim insanlarına büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık da şunları söyledi:

"Gaziantep Belediyesi'nin bilim vizyonu sayesinde hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Gaziantepli gençlerin soruları, paylaşımları geleceğe dair umutlarımızı yeşertti. Bilime ve öğrenmeye adanmış binlerce Bilim Virüsü gönüllüsü ile Anadolu'nun farklı illerine de virüs bulaştırmaya kararlıyız."

Kaynak: İHA