Büyükşehir’de çocukların havuz keyfi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çocuklar Yüzecek Yüzler Gülecek" ve "Okullar Tatile Çocuklar Havuza" sloganlarıyla hayata geçirilen projeyle, Balıkesir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak.

Eğitim öğretim yılına ara verilmesinin ardından denize kıyısı olmayan ilçelerde denize gidemeyen çocukları unutmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, havuzu çocukların ayağına götürdü. 1 Temmuz Pazartesi itibariyle çocuklara hizmet vermeye başlayan yaz spor havuzları; Altıeylül, Dursunbey, Kepsut, Balya, Sındırgı, Manyas, Savaştepe, Havran, İvrindi, Bigadiç ilçelerinde 30 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Çocuklar; yüzmeyi, eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde öğrenecekler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla "Çocuklar yüzecek yüzler gülecek" ve "Okullar tatile çocuklar havuza" sloganlarıyla hayata geçirilen projeye katılım şimdiden 6 bin 500'e ulaştı. İki ayın sonunda 10 bine yakın çocuğa yüzme eğitimi verilmesi hedeflenen projeyle, çocukların yaz tatili renklenerek, keyifli bir tatil geçirecekler.

"Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak"

Bu proje sayesinde Balıkesir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacağını belirten Başkan Yılmaz "Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında yorulan çocuklarımız, belediyemizin kurmuş olduğu havuzlarda tatilin tadını çıkarıp dinlenecekler. Bir şehir; aydınlık geleceğini, yüzü gülen çocuklarına borçludur. Biz de buradan yola çıkarak kurduğumuz havuzlarda çocuklarımıza güvenli ve güzel bir tatil imkânı sunarak, yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA