Büyükşehir’de Halk Günü buluşmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Allah bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içerisinde bırakmasın!" niyazında bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği Halk Günü buluşmaları, aylar sonra yeniden yüz yüze gerçekleşti. Pandemi döneminde vatandaşlarla sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuklarını bu kez kurumda ağırladı. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen Halk Günü toplantısında vatandaşların beklenti ve taleplerini kayda geçiren Başkan Sekmen, bazı sorunları ise anında çözüme kavuşturdu. Başkan Sekmen'le görüşmek için Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlara hijyen seti hediye edilirken, salgınla mücadelenin devam ettiği de hatırlatıldı.

Sekmen: "Halkımızın talepleri bizim için çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet birimleri olduğunun altını çizerek, "Belediyeler, vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Pandemi sebebiyle vatandaşlarımızı uzunca bir süredir belediyemizde konuk edemiyorduk. Bilindiği üzere bu dönemde halk günü toplantılarını dijital platformlar üzerinden yaptık. Allah'a şükürler olsun, yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızla yeniden bir araya geldik ve hasret giderdik. Bu süreci de inşallah titizlikle yönetecek ve güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Niyazımız şudur ki, Yüce Allah bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içerisinde bırakmasın!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA