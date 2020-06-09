Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde kurum personeline yönelik düzenlediği seminer ve eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlere öncelik veren ve "sıfır" iş kazası hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle riskli ve tehlikeli işler kategorisinde çalışan personelini bilgilendiriyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapan teknik personele, Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler tarafından sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak 2 grup halinde teorik ve pratik eğitim verildi.

43 personelin katıldığı eğitimde acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları anlatılırken, riskleri en aza indirerek iş güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği, ilk yardım, yangından korunma yöntemleri, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, çalışma mevzuatı, tütün ürünlerinin zararları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş yeri temizliği ve düzeni hakkında detaylı bilgi verildi.

Asansörde kalmadan yürüyen merdivende sıkışmaya kadar

Vatandaşların asansörde mahsur kalması, sıkışması ya da cihaz arızası olayları karşısında müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenlerle asansörün istenen kata indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler personele tek tek anlatıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler verilen eğitimle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Ekibimizin yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle yüksek yerlerde çalışma, yangın, elektrik kaçağı gibi tehlikeleri ön planda tuttuğumuz bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitimimizin devamında ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanılması, temizlik ve hijyen hususlarına da yer verdik. Teknik personelimizden gelecek önerileri ve geri dönüşleri değerlendirerek, sahada arkadaşlarımıza daha fazla destek olup iş kazalarını önlemeyi hedefliyoruz."

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim programına katılan asansör bakım personeli Hasan Oymak, "Asansörlerde ve yüksek yerlerde çalıştığımızdan dolayı riskli bir iş yapıyoruz. Bunun için burada aldığımız eğitimin çok büyük bir önemi var. Asansör içerisinde kalanlara müdahalemizde hem kendi can güvenliğimiz hem de vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasında bu eğitimlerin çok büyük faydasını görüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA