Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7 yaş ve üstü çocuk ve yetişkinlere sosyal güvence aramadan tamamen ücretsiz olarak diş muayenesi hizmeti veriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7 yaş ve üstü çocuk ve yetişkinlere sosyal güvence aramadan tamamen ücretsiz olarak diş muayenesi hizmeti veriyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2019 yılından itibaren yaklaşık 39 bin kişiye, yüz bine yakın işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar altyapı ve projelerle hizmet üretirken sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Antalyalıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, hizmetleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Merkezde 7 yaş ve üstü çocuk ile yetişkinlere sosyal güvence aramadan tamamen ücretsiz olarak ağız ve diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği hizmeti verilirken, diş tedavisinden korkan, çekinen hastalara da psikolog desteği sağlanıyor.

Yaz döneminde çocukların ilgisi arttı

Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Polikliniği'nde yaz tatili döneminde de yoğun bir şekilde çocukların diş tedavisi gerçekleştirildi. 2023 yılı içinde 2 bin 500 çocuğa 9 bin diş tedavi işlemi uygulandı. Poliklinikte sadece randevu ile hasta kabulü yapılarak, hastalar bekletilmeden ve yığılma yaşanmadan diş tedavileri yapılıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde muayene ve tedavi olmak isteyen vatandaşlar mesai saatlerinde telefondan randevu alabiliyor.

39 bin vatandaşa yüz bine yakın işlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Birim Sorumlusu Dt. Özge Öncül Kerpiççi, 7 yaş ve üstü çocuk ve yetişkinlere sosyal güvence aramadan tamamen ücretsiz bir şekilde diş muayenesi ve tedavilerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle yaz döneminde çocuk hastalarımıza yoğun bir şekilde hizmet verdik. Alanında uzman 10 diş hekimimizle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Polikliniğimizden 2019 yılından itibaren yaklaşık 39 bin vatandaşımız hizmet alırken, yüz bine yakında işlem yapıldı" dedi.

Vatandaş çok memnun

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde kızının diş tedavisini yaptıran Halil Karakaya aldıkları hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Poliklinik özel hastaneyi aratmıyor diyen Halil Karakaya, "Dışarda diş tedavisi yaptırmak çok pahalı. Burada kısa bir süre içinde randevumuzu alarak geldik, ücretsiz bir şekilde kızımızın diş tedavisini yaptırabiliyoruz. Özel hastaneden farkı yok. Bize paramız için bakmıyorlar, hizmet için bakıyorlar" diye konuştu.

Diş tedavisi yaptıran Tuğba Erdoğan isimli vatandaş da şöyle konuştu: "Buradan çok memnunun. Dişim ağrıyordu, randevu aldım geldim. Randevu saatimde gelerek hiç beklemeden muayenemi olabiliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim."

Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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