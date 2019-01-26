Büyükşehir’den çocuklara sirk hediyesi

Büyükşehir Belediyesi her hafta sahnelenen çocuk oyunlarının yanı sıra öğrencilere bir karne hediyesi daha verdi. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Salon Sirki'nin gösterilerine çocuklar kadar büyükler de ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde bulunan çocukları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Salon Sirki Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'ndeki gösterilerine başladı.

120 dakika süren sirkte heyecan verici gösteriler sergileniyor. Müthiş akrobatlar, palyaçolar, illüzyon gösterisi, balans show, merdiven şov ve daha pek çok gösteri salonu dolduranlar tarafından heyecanla izleniyor.

Dört günlük gösteri için Kayseri'ye gelen Salon Sirki her gün üç seans halinde izleyicilerle buluşuyor. Hafta sonu da devam edecek olan gösteriler saat 13.00, 16.00 ve 19.00'da izlenebiliyor. Gösteriler Büyükşehir Belediyesi'nin diğer kültür sanat etkinlikleri gibi ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşuyor.

Kaynak: İHA