Büyükşehirden çocuklara takı tasarım kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi AKBEM bünyesinde çocuklara yönelik açılan takı tasarım kursu geleceğin tasarımcılarını yetiştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri Çaybaşı Kurs Merkezi'nde 9-14 yaş gurubu çocuklar için takı tasarım kursu veriliyor. Çocuklara yönelik ilk kez açılan takı tasarım kursu yoğun ilgi görüyor. Yetişkinlerin zorlanarak yaptıkları, makrome örgüleri ve renkli boncukların ilmek ilmek işlendiği bileklikler, minik parmakların özgün fikirleriyle şık takılara dönüşüyor. 9-14 yaş gurubu çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanında grup içinde birbirleriyle uyum sağlamayı, yardımlaşmayı, fikir alışverişlerinde bulunmayı da öğreniyor. Ayrıca, minik kursiyerler, hayal gücünden esinlenerek, eğitim, öğretimden paylaşmaya kadar tüm soyut kavramları somutlaştırarak öğreniyor. Kursiyerler bilişsel gelişimlerine katkıda bulunurken el kol koordinasyonlarının gelişimi için de pratik yapmış oluyor.

"Eğlenerek öğrenme"

AKBEM, takı tasarım öğretmeni Meral Bağzıklı çocukların eğlenerek öğrendiği bir atölye çalışması olduğunu ifade etti. Bağzıklı "Çocuklarımız takı tasarım kursunu çok sevdi. Bilişsel gelişimlerine de olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar. Basmakalıp bir eğitimden ziyade takı tasarım çalışmalarında serbest zamanlar yaratıp onların yararcılıklarını geliştiriyoruz. Uçsuz bucaksız bir hayal gücü ile yapmış oldukları takılar bizleri şaşırtıyor" dedi.

"Harçlık"

Takı tasarım kursunu çok sevdiğini söyleyen Zehra Çetin (11), "Takı tasarlarken aklıma çok değişik modeller geliyor ve bunları deniyorum. Ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Anneme hediye bileklik yapmıştım çok beğendi ve "Bana da öğretir misin?" dedi. Bu durum beni çok mutlu etti. Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Evde boş boş tabletle zaman geçireceklerine çok güzel şeyler öğrenebilirler. Kendi yaptığım takıları kullanmanın mutluluğunu anlatamam ayrıca bu takıları satarak harçlıklarımızı da çıkarıyoruz" diye konuştu.

9 yaşındaki Hazal Dalkıran kendi tasarım bilekliklerini çok beğendiğini söyleyerek "Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yeni takılar tasarlamayı öğrendik. Şimdilik kendi takılarımı yaptım ama ilerleyen günlerde anneme ve kardeşime bilekliler yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA