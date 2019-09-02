Büyükşehir’den damızlık hayvan seçimi teknik gezisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ortaklığında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Şanlıurfa Ceylanpınar Tesisleri'ne yönelik damızlık hayvan seçimi teknik gezi programı düzenlendi.

Hayvan üreticilerine desteğini sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, teknik gezi kapsamında Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde 40 üretici Şanlıurfa Ceylanpınar'da bulunan TİGEM tesislerine damızlık hayvan seçimine götürüldü. Günübirlik geziye katılan üreticiler 62 koç seçti.

Teknik gezi hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Birlik üyesi yetiştiricilerimizle TİGEM Ceylanpınar'a koç seçmeye gittik. Veteriner hekimlerle birlikte uygun koçları seçtik. Burada safkan koçlar bulunuyor. Üretime katkısı olacak ve safkan hayvan elde edilecek" dedi.

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştiricilerin her zaman yanında olduğunu hatırlatarak bölgede en kaliteli koçların Ceylanpınar TİGEM tesislerinde bulunduğunu vurguladı.

Nizip Salkım köyünde 20 senedir yetiştiricilik yapan Sedat Özdemir de, "Teknik gezi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belirli bir yerden sürüye koç katmak hayvan için iyi olur. Devletin yıllardır işlettiği bir çiftlik olduğundan belirli bir ırk oluyor. Oradaki koçlar daha kaliteli. Hayvanın kökeni belli olduğu için kaliteli yavrular alabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA