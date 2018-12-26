Büyükşehir’den dolandırıcılık açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak para talep edilmesi sonrasında Büyükşehir Belediyesinden yazılı açıklama yapıldı.

Yerel seçim sürecine girildiği şu günlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun adı kullanılarak para talebinde bulunulması sonrası Büyükşehir Belediyesinden yazılı açıklama yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "31 Mart yerel seçim sürecine girildiği şu günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun adı kullanılarak para talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, bürokratlarımız ya da kurumumuz adına herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA