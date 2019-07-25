Büyükşehirden, Finike kırsalında yol bakım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçe kırsalındaki 8 farklı mahallede yol bakım, onarım çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir belediyesi bir yanda yeni yollar açarken, diğer yanda da mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Finike'de Yazır (Ördübek), Çamlıbel, Dağbağ, Ernez, Gökbük, Gökçeyaka, Alacadağ, Asarönü yollarında bakım, onarım ve yama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özellikle yaylalara çıkan yolların bozuk olan kısımlarında yama çalışması yaparak yolu daha konforlu hale getiriyor.

Ekiplerin yaptığı bakım ve onarım çalışmaları yöre halkını da mutlu ediyor. Yazır Mahallesi'nde büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasını yakından inceleyen mahalle sakini Abdullah Taşkın (66), "Yolumuzun yarısı yoktu. Araçlar hasar görüyordu. Çalışan her zaman kazanır" diyerek Başkan Muhittin Böcek ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA