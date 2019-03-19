Büyükşehirden gençlere çevre temizliği eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla başlattığı çevre eğitimlerini uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Honaz İlçesindeki Kızılyer Hüseyin Avni Özden İlkokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Programa, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Kızılyer Hüseyin Avni Özden İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. İklim değişikliğine ve çevre kirliliğine neden olan faktörler, çevrenin nasıl korunması gerektiği, atık türleri, katı atıkları azaltmak için neler yapılabileceği, geri dönüşümün faydaları ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendirilen öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, "Çevre ve Atık Yönetimi" konularında sunum yapıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitim sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yap-boz ve tişört hediye edildi.

Kaynak: İHA