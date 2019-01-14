Büyükşehirden ilçelerde ’su’ ve ’yol’ hamlesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde 152 milyon liralık maliyeti aşan "ileri teknoloji arıtma tesisi" kurulacağını, Terme ve Bafra'da "atık su arıtma tesisi revizyonu'nun devam ettiğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerinde genelinde başlattığı "su arıtma ve atık su arıtma" tesisleri ile yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde "ileri teknoloji arıtma tesisi" kurulacak. Terme ve Bafra'da "atık su arıtma tesisi revizyonu" ise devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Alt yapı, içme suyu ve yol olmazsa olmazımızdır" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, özellikle içme suyu arıtma tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu bilgileri sundu: "Kavak, Lâdik, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde ileri teknoloji arıtma tesisi kurulacak. 19 Mayıs, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde ise atık su arıtma tesisi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Batı İleri Teknoloji Atık Su Arıtma Tesisi, Çarşamba ilçesinde Dikbıyık Mahallesi ve Ladik ilçesinde Hamamayağı Mahallesi ile Asarcık İlçesi ve Terme Sakarlı'daki atık su tesisleri ise tamamlandı. Terme ve Bafra ilçe merkezlerimizdeki atık su arıtma tesislerinin ise revizyon proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Kavak'a 11.600.000 TL, Lâdik'e 10.870.000 TL, Salıpazarı'na 11.380.000 TL, Çarşamba'ya 118.357.000 TL olmak üzere kredileri tahsis edilmiş ileri teknoloji atıksu arıtma tesisleri kuracağız. Sadece bu 4 ilçemizdeki proje bedeli 152 milyon lirayı geçiyor. Bafra'daki revizyon çalışmasının bedeli 7.245.000 TL, Terme'dekinin ise 3.732.565 TL tutarında. 19 Mayıs'ta 4.968.000 TL, Vezirköprü'de 8.520.227 TL ve Yakakent'te 27.194.644 TL olmak üzere kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve derin drenaj yapım işleri çalışmalarımız başta olmak üzere toplam 69.201.000 TL tutarındaki yatırımlar devam etmektedir."

Tüm ilçelerde 500 kilometrelik yol

İlçelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarının da tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildiren Başkan Zihni Şahin, "Geçen yıl sadece Bafra'da 30 kilometrelik beton ve asfalt yol yapıldı. Bafra'da önceki yıllarda yapılan asfalt ve beton çalışmasının 2 katı gerçekleştirilmiş oldu. Bununla yetinmeyerek 40 kilometrelik yol yapımı için de çalışmalara başladık. Özellikle iç kesimlerdeki ilçelerimizde başlattığımız asfalt, yol, kaldırım çalışmaları durmaksızın devam ediyor. 3 Mayıs 2018 tarihinden bugüne kadar ilçelerimizde toplam 500 kilometrelik yol halkımızın hizmetine sokuldu" dedi.

Bunları yapmak boynumuzun borcu

17 ilçede adeta seferberlik halinde olduklarını söyleyen Başkan Şahin, "Göreve geldiğimiz geçen yılın mayıs ayı itibarıyla milletvekillerimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey döneminde başlayan projeler vardı. Bunları devam ettiriyoruz. Bu projelerin bir kısmını tamamladık. Bunlara yeni projeler ekledik. Toplam 15 proje ile 251 milyon liralık atıksu arıtma tesisi yatırım yapmış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Samsun'un alt yapı, içme suyu ve yol problemlerini çözmek için kararlıdır. İnsanımızın en temel ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde bu projeler olmazsa olmazımızdır. Halkımızın bu temel ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Kaynak: İHA