Büyükşehirden İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, kentin istihdam hamlesini arttırmak amacıyla önemli bir çalıştaya imza atmaya hazırlanıyor.

Ön hazırlıkları saha araştırmaları doğrultusunda sektör temsilcilerinin de katkılarıyla titizlikle yürütülen "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" 21 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen "Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü" Fizibilite Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" İzmit Ramada Otel'de saat 10.00'da başlayacak.

Bilindiği gibi KO-MEK yıllardır ücretsiz meslek eğitim kurslarıyla vatandaşların vasıflı elaman kimliğini elde etmesine ve bu sayede, iş bulmasına olanak sağlıyor. Bu kurslardan yetişen birçok insan ya kendi işini kurmanın ya da iş bulmanın ayrıcalığını yaşıyor. KO-MEK söz konusu çabası ile bir anlamda can bulan istihdam hamlesini daha da kuvvetlendirmek amacıyla konuyu kentin dinamikleriyle ele almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek eğitim faaliyetlerini sürdüren KO-MEK'te yeni istihdam odaklı mesleki eğitim modeli ile sanayi kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan niteliklere uygun eleman yetiştirerek istihdama katkı sunmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Modeli ile Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü kurarak sanayi kuruluşları ve diğer paydaşlarla birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli meslek elemanı yetiştirecek. Mesleki Eğitim Kampüsündeki tam donanımlı atölyelerde verilecek mesleki eğitimlerle işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanlar yetiştirilerek iş arayanların istihdamına katkı sağlanacak. Model bir anlamda nokta atışı ile işe uygun vasıflı ve aranan elamanların Mesleki Eğitim Kampüsünde yetişmesini sağlayacak.

Salı günü kentin sanayi ve sektörel dinamikleriyle gerçekleştirilecek olan çalıştayda bugüne kadar yürütülen çalışmalar bir anlamda masaya yatırılacak. Çalıştay, dört oturumdan meydana gelecek. Açılış konuşmalarının ardından sabahki ilk oturumda; Kocaeli Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Fizibilite Ara Raporu Sunumu yapılacak. İkinci oturumda, Nitelikli Eleman Özellikleri ve İşe Yerleştirme Süreçleri ile Yeni Mezunların Teorik-Uygulama Beceri ve Özellikleri başlığı ele alınacak. Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında ise Sektörlere Göre Öncelikli Nitelikli Eleman İhtiyaçları, Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Modeli Önerileri ile Mesleki Eğitim Süreci ve Paydaşların Rolleri başlıklarındaki görüşlere yer verilecek.

Kaynak: İHA