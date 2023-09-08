Büyükşehirden kırsalda hizmet atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımdan faydalanmaları amacıyla asfalt atağını sürdürüyor. Kırsalda asfaltlanmayan yol kalmayacak şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler Haliliye ilçesi kırsalındaki yolları sathi asfaltla buluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsaldaki yolların bakım, onarım, alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şanlıurfa genelinde bin 450 kırsal mahallede 10 bin 450 noktada çalışma yapan ekipler kırsal yolları yüzde 96 oranında tamamladı.

Programa alınan diğer bölgeler için de çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan ve önemli bir geçiş güzergahı olan Çamlıdere - Yarımsu - Karabayır - Havşanlı - Battal, Tepedibi-asri-inci-kayalar-Eyyubi'ye - Karahisar, Orta Arpalı-Yağmurlu, Şenocak, Çatallı, Mehmetcik - Tatlı-Yazgülü-Havşanlı, Aşağı Komat, Karatepe-Hacıali, Keremli-Aktaş, Nokta, Hasankent- Osmanbey Yukarı Ağzıbüyük Osmanbey-Bakımlı güzergâhlarında çalışmalarını tamamladı.

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Haliliye ilçesi Kırsal Keremli Mahalle Muhtarı Mehmet Ağaç mahallelerinden geçen yolun alt ve üst yapısının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapıldığını belirterek taleplerine anında karşılık vererek yollarının yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)