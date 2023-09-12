Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları bünyesine kattıkları 18 kitabın tanıtımını yapan Başkan Osman Zolan, gelecek nesillere aktarılması gereken eserlere sahip çıktıklarını belirterek, "Bugüne dek toplam 208 eseri okuyucu ile buluşturduk. Bu eserler Denizli'mizin gelecekteki en değerli mirası" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine kazandırdığı ve içerisinde 18 kitabın yer aldığı kültür yayınlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eserlerin yazarları ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan, üstyapıya, ulaşımdan yeşil alanlara vatandaşların tüm ihtiyaçlarına hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin kültürünü ortaya çıkarıp gelecek nesillere aktaracak ve kent hafızasına katkı koyacak eserlerin yayımlanması için de gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Denizli'mizle ilgili tarihimizin, coğrafyamızın ve birçok alandaki sosyal ve kültürel değerlerimizin kaleme alınmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar yazarlarımız, şairlerimiz ve hocalarımız birçok çalışma yaptı. Gelecekte belki en değerli mirasımız olacak eserleri şehrimize kazandırma gayreti taşıyoruz. Bugüne kadar emek veren eser sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim değerlerimiz, konusu Denizli olan toplam 208 esere kavuştuk. Bu eserler Denizli'mizin gelecekteki en değerli mirası" dedi.

230 bin kitap baskısı yapıldı

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün normal gelen bu eserler, 40-50 yıl sonra çok kıymetli hale gelecek. Bu 208 eserimiz Denizli'mizle ilgili çalışma yapmak isteyen, şehrimizi merak eden insanlarımıza kaynak olacak. Değerlerimize sahip çıkmış ve onları yaşatmış olacağız. 208 eserimizi toplam 230 bin adet kitap baskısı ile okuyucularına ulaştırdık."

Ekim ayında yapılacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'ndan da bahseden Başkan Osman Zolan, "Fuarımızda yazarlarımızla okuyucularımızı tekrar buluşturacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)