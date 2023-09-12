Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları bünyesine kattıkları 18 kitabın tanıtımını yapan Başkan Osman Zolan, gelecek nesillere aktarılması gereken eserlere sahip çıktıklarını belirterek, "Bugüne dek toplam 208 eseri okuyucu ile...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları bünyesine kattıkları 18 kitabın tanıtımını yapan Başkan Osman Zolan, gelecek nesillere aktarılması gereken eserlere sahip çıktıklarını belirterek, "Bugüne dek toplam 208 eseri okuyucu ile buluşturduk. Bu eserler Denizli'mizin gelecekteki en değerli mirası" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine kazandırdığı ve içerisinde 18 kitabın yer aldığı kültür yayınlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eserlerin yazarları ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan, üstyapıya, ulaşımdan yeşil alanlara vatandaşların tüm ihtiyaçlarına hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin kültürünü ortaya çıkarıp gelecek nesillere aktaracak ve kent hafızasına katkı koyacak eserlerin yayımlanması için de gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Denizli'mizle ilgili tarihimizin, coğrafyamızın ve birçok alandaki sosyal ve kültürel değerlerimizin kaleme alınmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar yazarlarımız, şairlerimiz ve hocalarımız birçok çalışma yaptı. Gelecekte belki en değerli mirasımız olacak eserleri şehrimize kazandırma gayreti taşıyoruz. Bugüne kadar emek veren eser sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim değerlerimiz, konusu Denizli olan toplam 208 esere kavuştuk. Bu eserler Denizli'mizin gelecekteki en değerli mirası" dedi.

230 bin kitap baskısı yapıldı

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün normal gelen bu eserler, 40-50 yıl sonra çok kıymetli hale gelecek. Bu 208 eserimiz Denizli'mizle ilgili çalışma yapmak isteyen, şehrimizi merak eden insanlarımıza kaynak olacak. Değerlerimize sahip çıkmış ve onları yaşatmış olacağız. 208 eserimizi toplam 230 bin adet kitap baskısı ile okuyucularına ulaştırdık."

Ekim ayında yapılacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'ndan da bahseden Başkan Osman Zolan, "Fuarımızda yazarlarımızla okuyucularımızı tekrar buluşturacağız" diye konuştu.

Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Büyükşehirden Kitap Şehri Denizli’ye 208 eser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
YKS ek tercih süreci başladı
YKS ek tercih süreci başladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!