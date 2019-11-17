Büyükşehir’den kültür sanat söyleşileri

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak amacıyla merkez Meram Belediyesi ile birlikte kültür, sanat, edebiyat söyleşileri gerçekleştiriyor.

Söyleşilerin bu haftaki konuğu Şair Ali Ayçil oldu. Moderatörlüğünü Edebiyatçı-Yazar Abdullah Harmancı'nın yaptığı, "Dergiler ve Günümüz Türk Şiiri" konulu söyleşide Şair Ayçil, katılımcılara dergilerin ve şiirin insan hayatındaki önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Kültür, Sanat, Edebiyat Söyleşileri Cumartesi günleri saat 14.00'te birbirinden değerli konu ve konuklarla düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: İHA