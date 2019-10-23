Büyükşehir’den Menteşe Otogarı’na yeni bağlantı yolu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 11 Milyon TL yatırımla Menteşe İlçesine kazandırmış olduğu otobüs terminaline yeni bağlantı yolu yapıyor. İzmir-Aydın-Muğla Çevre yolu üzerine yapımına başlanan alternatif yol ile araç trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

Kurumlardan Alınan Gerekli İzinlerin Ardından Yol Çalışması Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir-Aydın-Muğla Çevre yolu üzerinde bulunan Menteşe otogarına alternatif yol çalışmasına başladı. Gerekli izinlerin alınmasıyla çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Yolu bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Yapımı devam eden yolun tamamlanmasının ardından otobüsler çevre yolunda bulunan kavşağa gelmeden bağlantı yolundan otogara giriş yapabilecek. 550 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yapılacak olan yolun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA