Büyükşehir’den 'Neptün Soyer' açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Büyükşehir'de görev yaptığına yönelik iddialar üzerine, belediyeden açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, haberlerin gerçek dışı olduğu, böyle bir işleyiş ve uygulamanın gündeme gelmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

İzmir'deki bazı basın ve yayın organlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, belediyede çalıştığı haberleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, bir ekran görüntüsüne dayanarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in belediye bünyesinde personel olarak görev yaptığı iddiasının gündeme taşındığı kaydedildi. Açıklamada, "Art niyetli bir şekilde hazırlandığı şüphe götürmeyen söz konusu haberler kamuoyu nezdinde itibar görmese de konuya ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki; Sayın Neptün Soyer'in Büyükşehir Belediyesi'nde personel olarak görev yaptığı iddiası tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Çağdaş bir Türk kadını olarak kendisinin sahip olduğu statü ve de Soyer Ailesi'nin değer yargıları gereği böyle bir işleyiş ve uygulamanın gündeme bile gelmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte bu asılsız iddiaya kanıt olarak gösterilen ekran görüntüsündeki listeye Sayın Neptün Soyer'in isminin nasıl ve hangi gerekçelerle yazıldığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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DHA