Büyükşehir’den nihavent esintiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti. Şehir Tiyatrosu'nda verilen konsere büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şef Burhan Surluev yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu "Nihavent Esintiler" adı altında bir konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, konserde solo ve kora olarak nihavent makamında eserler seslendirdi.

Kaynak: İHA