Büyükşehir’den Sağlık Müdürlüğüne kanser tarama aracı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Mobil Mamografi Aracı İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, Kanser Tarama Aracı'nın (Mobil Mamografi Aracı) kente kazandırılmasından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Öksüz, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bir projede Ketem faaliyetlerini yürütmek üzere bu aracı saygıdeğer başkanımız bize tahsis etmiş bulunmakta. Kanserde önemli olan erken teşhis diyoruz ve tüm halkımızı buradan kansere karşı erken teşhiste cihazlarımızla kontrol etmeye onları araştırmaya ve bu taramaları yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise daha yaşanılabilir bir Kahramanmaraş için gayret ettiklerini ifade ederek, "Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin sağlığı, mutluluğu ve huzuru bizim için çok önemli. Bizim kurumumuz bu şehirde yaşam kalitesini artırmak, insanları daha huzurlu ve daha mutlu yaşatmak için kurulmuş bir kurum. Hamdolsun beş yıldan bu yana da kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimizin teveccühü ile bu görevi yapmaktayız. İnsan sağlığı için hijyen ortamı çok önemli. Tabi bu arada Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz de çok önemli yatırımlar yapmakta" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, devir teslim protokolünü birlikte imzaladılar.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Erkoç ve İl Sağlık Müdürü Öksüz birlikte aracı incelediler.

Kaynak: İHA