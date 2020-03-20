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Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama dağıtımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli bir rol üstlenen kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle mama dağıtımına başladı.

Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama dağıtımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli bir rol üstlenen kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle mama dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kafe ve restoranların kapanması ile beslenmede sıkıntı yaşayacak olan sokak hayvanları için mama dağıtımı başlattıklarını duyurdu.

Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama dağıtımı

Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama dağıtımı

Kaynak: İHA




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