Büyükşehir’den “Su kesintisi yok” açıklaması

Sosyal medya platformlarında 9 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da su kesintisine gidileceğine dair iddialar ile ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi "TİSKİ Genel Müdürlüğünün 9 Şubat Cumartesi gününe ilişkin böyle bir programı yoktur" açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Trabzon'da su kesintisine gidileceğinde kamuoyu ivedilikle bilgilendirilmektedir. Su kesintisinin yeri ve zamanı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı gibi basın yayın organlarına da servis edilerek halkımızın durumdan haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, ilgili mahalle muhtarları ve cep telefonu numarası güncellenmiş tüm abonelere su kesintisine dair kısa mesajla bilgi verilmektedir. 9 Şubat Cumartesi gününe ilişkin su kesintisi programı bulunmamaktadır. Halkımızın TİSKİ Genel Müdürlüğüne ait olmayan, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturan bu tür iddialara itibar etmemeleri hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: İHA