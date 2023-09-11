Büyükşehir’den ticari araçlar için online başvuru sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışan 6 bin 567 adet ticari araç için yıllık 24 bin 246 adet belge düzenlediği, ticari araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak "Servis Araçları / Ticari Taksi ve Personel İzin İşlemleri Başvuru...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Büyükşehir’den ticari araçlar için online başvuru sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışan 6 bin 567 adet ticari araç için yıllık 24 bin 246 adet belge düzenlediği, ticari araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak "Servis Araçları / Ticari Taksi ve Personel İzin İşlemleri Başvuru Sistemi'ni online olarak hizmete sundu.

Ülkenin her alanında teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hizmetleri vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir bir şekilde sunabilmek için çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, "Servis Araçları / Ticari Taksi ve Personel İzin İşlemleri Başvuru Sistemi'ni online olarak hayata geçirdi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nce kentte çalışan servis araçları, ticari taksiler ile bu araçlarda çalışan personele yıllık çalışma belgesi, ticari araç alım satım, araç değişikliği ve plaka çekme işlemleri için tahsis belgeleri veriliyor. Büyükşehir'in yeni uygulaması ile işletmeciler, idareye gelmeden araçları ve personeli ile ilgili, ister cep telefonundan ister bilgisayarından, istedikleri yerden 7/24 saat müracaat edebilecek ve yine idareye gelmeden belgelerini sistemden alabilecekler.

Yeni Online Başvuru Sistemi ile artık vatandaşlar için daha etkili, verimli ve kullanıcı dostu bir hizmet sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Son Haberler
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
“Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyimle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız”
“Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyimle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız”
Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı
Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!