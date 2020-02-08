Büyükşehir’den “Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya” çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya" çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayda, Konya'nın 1073 yılında Türkler tarafından fethi ve 1097 yılında Haçlı Seferleri ile İznik'in kaybedilmesinden sonra başşehir oluşu değerlendirildi. Devletin adına Selçuklu tarihçiliğinin büyük isimlerinden Osman Turan'ın dediği gibi "Türkiye Selçuklu Devleti" denilmesinin daha uygun olacağı görüşü öne çıktı. Toplantıda Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın, Malazgirt'ten bir süre sonra ilk olarak Konya'yı fethettiği tarihten itibaren buranın merkez şehir olduğu vurgulanarak asırlar boyunca Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın, başşehir oluş tarihi net olarak ortaya konuldu. Konya'nın başşehir oluş tarihinde "Bir başkent daima başkenttir" sloganıyla yıl içinde kutlama programları organize edilerek Konya'nın hak ettiği başkent değerini kazandırılması amaçlanıyor.

Çalıştaya, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu, Prof. Dr. Erkan Göksu, Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Mustafa Fayda ile Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç katıldı.

Kaynak: İHA