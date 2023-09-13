Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Anadolum Sempozyumu" 25 Aralık Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Anadolum Sempozyumu" 25 Aralık Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyuma Türkiye'nin dört bir tarafından katılan 300 veteriner hekim verilen eğitimlerle veterinerlikte yeni gelişen tetkikler, teşhisler ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Sempozyumun ardından yeni açılan Gaziantep Doğal Yaşam Barınağı'nda uygulamalı eğitimler de düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından veteriner hekimlerin eğitime katıldıklarını belirten Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, veteriner hekimlerin Türkiye'nin belirli üniversitelerinden çağırılan hocaların anlattığı konuları birebir dinleyerek yeni gelişmeleri bu program aracılığı ile takip ettiklerini belirtti. Özsöyler, "Bu kongreyi Küçük Hayvan Hekimliği Derneği ile birlikte aynı zamanda ana sponsorumuz Petline ile birlikte gerçekleştiriyoruz"dedi.

Anadolu'da böyle bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Petline sorumlusu Hakan Kömürcü ise, "Anadolu'da böyle bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu işler daha önce daha büyük illerde yapılıyordu. Gaziantep bir sanayi şehri. Bir cazibe merkezi. Veteriner hekimlik ürünleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu imkanlarını kullanarak bu sempozyumu düzenlemek bizi çok mutlu etti. Veteriner hekimlerimizin sürdürülebilir eğitimlerine katkı sağlamak bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Gelişimin birinci şartı olan eğitim için bir arada olduklarını belirten Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri ise, sempozyum ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Veteriner hekimler için mesleki olarak evcil hayvanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için sağlık bakımından onların daha iyi şartlarda tedavi olabilmesi için bir eğitim organizasyonu yapıyoruz. Evcil hayvanların tedavisi kendileri için önemli olduğu kadar halk sağlığı için de çok önem arz ediyor. Bu yüzden kendimizi geliştirmemiz daha iyi hizmet sunabilmemiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle bugün bu eğitimi gerçekleştirdik. Küçük hayvan hekimleri derneğimiz ile bu felaketin arkasından bile yolumuza devam edelim buna rağmen eğitim sürecini engel olmasın bu yaşadığımız şeyler deyip bu organizasyonu yaptılar. Hekim arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah devamını da yapacağız" diye konuştu.

Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Büyükşehirden Veteriner Hekimlere eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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