Büyükşehir’den Yemen’deki mazlumlara yardım kermesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yemen'deki iç savaş dolayısıyla açlıkla boğuşan mazlumlar için Kermes etkinliği düzenledi. Kermesin tüm gelirleri yemendeki mazlumlara gönderilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İyilikder ve Bem-Birsen tarafından geliri Yemendeki mazlumlara gönderilecek olan Kermes etkinliği düzenlendi. Yöresel yemeklerin satıldığı kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ben-Birsen adına Kermes faaliyetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Gülşan , "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İyilikder ve Bem-Birsen olarak kardeşliğimizi beyan etmek, gereğini yerine getirmek, varlık imtihanı kazanmak ve tüm dünyada ümmetin ölmediğini haykırmak için bu faaliyeti düzenledik. Amacımız kardeşlerimizin dinmeyen göz yaşlarımızın bir an bile olsa dindirebilmektir. Rabbim kabul buyursun. Bize desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'a ve yardımcılarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA