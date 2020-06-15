Büyükşehir’in bahçede nikah dönemi devam ediyor

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" başlıklı genelgesi kapsamında 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kararlar aldı. Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını Gençlik Parkı'nın bahçesinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, açık havada ve maskeli olarak kıyıyor.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı'nın "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" başlıklı genelgesi doğrultusunda 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü'ne ait Gençlik Parkı'nda bulunan binanın bahçesinde açık havada kıyılan nikahlara; nikah memuru, gelin, damat ve nikah şahitleri sosyal mesafe kurallarına uyarak katılıyor.

Gelin ve damadın birer metrelik mesafeyi koruduğu nikahta, evlilik cüzdanları dezenfekte edilerek takdim ediliyor.

Maskeli nikah dönemi

Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde de salgın tedbirlerini elden bırakmıyor.

Evlendirme Şube Müdürlüğü, çiftler ve davetlilerden maske takarak tören yerine gelmeleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isterken, Mart ayından itibaren de korona virüs tedbirleri nedeniyle düğün salonlarında kıyılamayan dış ve oda nikahlarını Gençlik Parkı'ndaki bahçeye taşıdı.

Bu süreçde bahçede ve açık havada evlenmeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Seçkin, "Koronavirüs nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Nikahımızı da oda nikahına çevirdik ve onu da Büyükşehir sayesinde dışarıda yapıyoruz. Hava güzel olduğu için de ayrıca mutluyuz" derken, Nurol Korkmaz ise düşüncelerini, "Düğün planımızı koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 6 ay kadar ertelemek durumunda kaldık. Dış mekan nikahımızı oda nikahına çevirdik. Eylül ayında da düğünümüz olacak, her şeye rağmen mutluyuz" sözleriyle paylaştı.

Çiftler mağdur edilmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süre düğün salonlarının kapatılması sonucunda düğün yapamayan çiftler, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde oda nikahı ile dünya evine girmek için başvuruda bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca iptal edilen nikahların ücretlerini geri iade ederek, çiftlerin mağdur olmalarının da önüne geçiyor.

Kaynak: İHA