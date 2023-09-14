Büyükşehirin ’Deprem Özel’ İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası istişare toplantılarına Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile devam etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Büyükşehirin ’Deprem Özel’ İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası istişare toplantılarına Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ili etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilim adamlarını ve bu alandaki dernek ve odaları önemseyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, mimar ve mühendisler ile istişare toplantılarına devam ediyor. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlenen toplantılar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtemel bir afete karşı alınacak tedbirler ve depreme uygun yapılaşma konuları masaya yatırılırken, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm kamu, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum teşkilatlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman; "Bir taraftan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken, diğer taraftan Kayseri'mizin depreme daha fazla dirençli bir şehir olması anlamında gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Son Haberler
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!