Büyükşehirin Salihli’deki yatırımlarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını ve hizmet birimlerini inceledi. Büyükşehir personeliyle de bir araya gelen Öztozlu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretlerine Salihli ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yapmış olduğu yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyen Öztozlu, hizmet birimlerine ziyaretlerde bulunarak, personelle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Ali Öztozlu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da eşlik etti.

Salihli şantiyesini Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ziyaret eden Öztozlu, burada personellerle bir araya geldi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personeller ile fikir alışverişinde bulunan Öztozlu, personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA