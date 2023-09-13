Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ulaşım sistemini daha modern ve daha konforlu bir hale getirebilmek için raylı sistem hatlarında başlattığı "araç içi ücretsiz internet" hizmeti tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar ücretsiz internet hizmetinden çok memnun kalırken, aynı zamanda hayatlarını kolaylaştıran yeni bir çalışma olduğunu ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarının yanı sıra, tramvaylarda, ücretsiz internet dönemi de başlatıldı.

"HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ DÜZEYDE YAPMIŞLAR, GAYET İYİ BİR HİZMET"

12'nci sınıf öğrencisi olan Mustafa Kaya, ücretsiz internet hizmetinin gayet güzel ve konforlu olduğunu ifade ederek, "Bu tramvaylarda wifi olayı bence gayet güzel, öğrencilere verilen değeri gösteriyor belediyemizin. Bazen internet alamadığımız zamanlarda bu yapılan şey bence hoş ve güzel. Kullanım olayı da iyi, herkesin erişebileceği düzeyde yapmışlar, gayet iyi" diye konuştu.

Lise öğrencisi olan Mustafa Dağ ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açmış olduğu tramvaydaki ücretsiz internet hizmetinden gayet memnun olduğunu kaydederek, "Çok olumlu bir şekilde hizmet veriyorlar. Normalde tramvayda gelip giderken mobil verimi açıyordum ve bu da bana ciddi bir şekilde fatura tutarı mal oluyordu. Şimdi belediyemizin açmış olduğu bu wifi sayesinde faturama yansımadan ücretsiz bir şekilde ödevlerimi ve ulaşmak istediğim kişilere gayet güzel bir şekilde ulaşıyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Şenol Şahin de Başkan Memduh Büyükkılıç'a ücretsiz internet hizmetinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ücretsiz wifi çok güzel, öğrenciler için daha çok güzel oldu. İnternet şu an öğrenciler için çok pahalı, tramvayda da çekiyor, çok güzel bir hizmettir. Rahat olduğunu söyleyebilirim, çok rahat kullanışlı, bir sıkıntısı yok her tarafta çekiyor, memnun kaldım, Memduh Başkan'a da teşekkür ederiz."

Öte yandan araç içerisinde, sık sık "Sayın yolcularımız, araçlarımızda ücretsiz wifi hizmeti kullanımınıza sunulmuştur. İyi yolculuklar dileriz" anonsu da yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)