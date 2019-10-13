Büyükşehir’in tüm ihaleleri canlı yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan tüm ihaleler canlı olarak yayınlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yapılacak ihalelerin tamamının 15 Ekim tarihinden itibaren belediyenin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması talimatını verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükakın, "İhalelerde şeffaflık, rekabet hesap verilebilirlik kriteri bizim için çok önemli. Yapılacak bütün ihaleleri artık herkes Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden takip edilebilecek. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA