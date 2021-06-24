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  3. Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

Açılışı pandemi engeline takılan ve yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan Hayaltepe Sosyal Tesisi hizmete girdi. Tesis iç mekan düzenlemesi ve deniz manzarasıyla ilgi çekti.

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

Yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan ancak açılışı pandemi engeline takılan Hayaltepe Sosyal Tesisi için açılış töreni düzenlendi. Pendik'in yeni sosyal tesisi iç mekan tasarımı ve manzarasıyla görenleri büyüledi.

"AÇILIŞ PANDEMİ ENGELİNE TAKILDI"

Kaymakam Dr. Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin,İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, MHP İlçe Başkanı Bahattin Tüysüz ve diğer siyasi parti temsilcileriyle muhtarların katıldığı törende konuşan Başkan Ahmet Cin sosyal tesisle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

Başkan Cin, pandemiye rağmen köy konağından parklara 20’nin üzerinde eseri tamamladıklarını ancak pandemi yasakları nedeniyle açılışlarını ertelemek zorunda olduklarını vurgulayarak “Buranın da açılışını pandemiden dolayı geç yaptık. Tesisimizin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

60 BİN KİŞİ PENDİK KARTINA KAVUŞTU

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında Pendik’te başta belediyenin tesisleri olmak üzere anlaşmalı birçok kurumda indirim sağlayan Pendik Kart’a değindi. “Bizim tesislerimizde yüzde 15 indirim var. Anlaşmalı benzin istastonlarında yüzde 5 indirim var.” diyerek şuana kadar bu karta sahip olanların sayısının 60 bini bulduğunu belirtti.

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

BÜYÜLEYEN DENİZ MANZARASI

Hayaltepe Sosyal Tesisi Çınardere Mahallesi’nde Pendikspor Tesisleri’nin yanında yer alıyor. Geleneksel mimariye, ferah iç mekana sahip tesis deniz manzarasıyla birlikte konuklarını bekliyor. Tesis, Pendik BelediyesininGüzelyalı Sosyal Tesis, PenCR Bahçe, PencCR Burun, PenCR Çarşı ve PenCR Köfte’nin ardından 6. sosyal tesisi oldu.

Büyüleyen deniz manzarası! Hayaltepe Sosyal Tesisi açıldı

 

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