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Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladı

Koronavirüs nedeniyle ara verilen, TCDD'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladı

Pandemi sektesine uğrayan  Doğu Ekspresi seferleri normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Seferlerin başlamasıyla birlikte, Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

EN UZUN ROTALARIN BAŞINDA GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı. Seyahat ve gezi tutkunlarının büyük ilgisini çeken seferlerin başlaması büyük heyecan yarattı. Ayrıca Doğu Ekspresi'ne turistler ve öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Heyecan dolu bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladı

"HERKES DÖRT GÖZLE BU SEFERİ BEKLİYORDU"

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladıDoğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladı

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı. Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

Büyülü yolculuk kaldığı yerden devam edecek! Doğu Ekspresi seferleri başladı

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