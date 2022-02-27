Büyütken Doku ne demek, TDK'ya göre Büyütken Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Büyütken doku ne demek? Büyütken doku TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi büyütken doku kelimesi. Peki büyütken doku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre büyütken doku nedir, büyütken doku kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BÜYÜTKEN DOKU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Büyütken doku kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre büyütken doku kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürgen doku

