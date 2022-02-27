Emprime Baskı Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBüyütken Doku ne demek, TDK'ya göre Büyütken Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Cerrar ne demek, TDK'ya göre Cerrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bambu Mobilya İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÜçüncü dünya savaşı çıkar mı ? 3.dünya savaşı mı çıkacak ? Ne zaman çıkacak, başlayacak?En yeni, en güzel, anlamı 2022 Miraç Kandili mesajları | Miraç kandili mesajları kısa 2022Miraç Kandili sözleri anlamlı, uzun, kısa 2022 | Miraç Kandili resimli mesajları 2022Öksüzsevindiren ne demek, TDK'ya göre Öksüzsevindiren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ABD ve Avrupa'ya açık tehdit! Rusya Uzay üssü kozunu öne sürdü! "Üssün konumu bizim elimizde"
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Büyütken Doku ne demek, TDK'ya göre Büyütken Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Büyütken Doku ne demek, TDK'ya göre Büyütken Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Büyütken Doku kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Büyütken Doku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Büyütken Doku nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Büyütken Doku kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Büyütken Doku ne demek, TDK'ya göre Büyütken Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Büyütken doku ne demek? Büyütken doku TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi büyütken doku kelimesi. Peki büyütken doku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre büyütken doku nedir, büyütken doku kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BÜYÜTKEN DOKU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Büyütken doku kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre büyütken doku kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürgen doku

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT