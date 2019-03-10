Buz Hokeyi Erkekler Ligi'nde 3'üncü Gümüş Patenler

Türkiye Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu 3'üncüsü Gümüş Patenler Sk oldu.

Ankara Ümitköy Spor Kompleksi Buz Pisti'nde oynanan maçta Narman SK'yı 12-4 mağlup eden Gümüş Patenler Sk bronz madalyayı aldı.

Narman SK ilk periyotta Oleksii Melnykov'un golüyle 1-0 öne geçerken, Gümüş Paten SK Doğu Bingöl'ün attığı golle eşitliği yakaladı. Periyodun sonlarına doğru atağa geçen Gümüş Paten SK Aleksandr Poliakov'un golüyle ilk periyodu önde kapattı.

İKİNCİ PERİYOTTA GOL YAĞMURU

İkinci periyotta Gümüş Patenler SK, Caner Baykan'ın ve Alper Solak'ın attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi.

Çekilmeli geçen periyotta Narman SK, Yehor Bezuhly attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen Gümüş Patenler Sk'da Aliaksandr Krotau ve Gökalp Solak art arda gelen golleri durumu 6-2'ye taşıdı.

İkinci periyot biterken Gümüş Patenler Sk'da Aleksandr Poliakov durumu 7-2'ye taşıyan golü attı.

Üçüncü periyota hızlı başlayan Gümüş Patenler Sk'da skoru 8-2'ye getiren golü Oleg Kolesnikov kaydetti. Farkı azaltmaya çalışan Narman Sk'da Oleksii Melnykov'un golüyle skor 8-3'e geldi.

Farkın kapanmasına izin vermeyen Gümüş Patenler Sk'da Ivan Mikhaliov'un golü skoru 9-3 getirdi. Narman Sk'da Maksim Malmygin'in golüyle durum 9-4'de geldi. Gümüş Patenler Sk'da skoru 11-4 getiren goller Oleg Kalesnikov ve Can Kaya'dan geldi.

Maçın skorun belirleyen golü Cem Tereyağoğlu attı. Narman Sk'yı 12-4 mağlup eden Gümüş Patenler Sk, Buz Hokeyi Süper Lig'ini 3'üncü tamamladı.

Gümüş Patenler Sk'da en değerli oyuncu Alper Solak olurken, Narman Sk'da en değerli oyuncu Yehor Bezuhly oldu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA