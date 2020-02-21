Buz pateninde "Traveling Coach" semineri, Ankara'da başladı

ANKARA (AA) - Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) projesi "Traveling Coach" semineri Ankara'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ISU tarafından görevlendirilen senkronize buz pateni branşı antrenörü Eva Sunnari, seminerde 12 senkronize buz pateni antrenörüne uygulamalı eğitim verecek.

Belpa ve Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek seminer, 23 Şubat'ta sona erecek.



Kaynak: AA