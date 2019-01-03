İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Buz sarkıkları tehlike saçıyor

Buz sarkıkları tehlike saçıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.

Buz sarkıkları tehlike saçıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.

İlçe merkezinde çatılardan sarkan buz sarkıklarının boyu 1,5 metreye ulaştı. Belediye ekipleri çatılardaki buz sarkıklarına yönelik bir çalışma yapmazken yayalar için tehlike oluşturdu.

Vatandaşlar, "Buz sarkıklarının bir an önce temizlenmesi lazım yoksa tehlikeli bir kişinin kafasına düşebilir" dedi.

Buz sarkıkları tehlike saçıyor

Buz sarkıkları tehlike saçıyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.