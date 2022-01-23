Buz tutan nehre atlayan kadın, bir daha çıkamadı! Evladının haykırışı yürek parçaladı! Anbean kaydedildi!

Rusya'da kutlanan, Ortodoks Hristiyanlarının cesaretleriyle harmanladığı Epifani Bayramı, bu defa felakete yol açtı. Bir anne, kameralar kendisini kayda aldığı anlarda, buz tutmuş nehrin içine atladı. Atlar atlamaz kafasının dışarı çıkması beklenen kadın, bir süre nehrin içerisinde kalınca yakınları bir şeylerin ters gittiğini anladı. Arkadaşları suya atlasa da bulunamayan adrenalin tutkunu kadının çocuğu, çığlıklar içerisinde "anne" diye ağladı.

YÜREK DAYANMADI

Buz gibi nehrin içerisine atlayan kadın, bir daha çıkamadı. Bedenine halen daha ulaşılamayan kadının yakınları perişan oldu. Küçük evladının annesinin ardından geride bıraktığı haykırışları, yürekleri dağladı. Polis, olaya ilişkin incelemeler gerçekleştirirken, dalgıç ekipleri kadının bedenini bulmak için çalışmalara başladı.